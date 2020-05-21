شرطة جازان توضح ملابسات ضبط لصَّي «أنابيب غاز» في أبوعريش

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارةً إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخصين قاما بسرقة أسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها، ومحاولتهما الفرار، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما، وهما مواطنان (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وألقت شرطة منطقة جازان، ممثلة بفرق البحث والتحري في شرطة محافظة أبو عريش، مساء أمس الأربعاء، القبض على شابين حاولا سرقة أنابيب غاز من أحد محلات توزيع وبيع الغاز بالمحافظة.

جاء ذلك بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء عملية السرقة التي قام بها الشابان ومحاولتهما الفرار بسيارة كانا يستقلانها، لكنهما اصطدما بكتلة خرسانية؛ ما كشف أمر سرقتهما.

وقالت مصادر لـ«عاجل»: إنَّ فرقًا أمنية من البحث والتحريات توصَّلت إلى الجانيين في زمن قياسي وتحديد هويتهما ومعرفة بياناتهما ومعلومات إضافية عن السيارة المستخدمة في محاولة السرقة، وتمَّ القبض عليهما وإيداعهما التوقيف بمركز الشرطة تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معهما واتخاذ اللازم بحقهما، فيما تم التحفظ على السيارة التي استخدماها في محاولة السرقة.

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وأكدت المصادر أن محاولة السرقة أبطلها حادث اصطدام سهَّل لعامل بمحل الغاز تصوير الواقعة ولوحة السيارة؛ ما ساعد رجال الأمن على الوصول إلى الشابين بسرعة والقبض عليهما.

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