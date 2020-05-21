"حكمي" يعدد مزايا مركز علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة جازان

بعد موافقة "القحطاني" على إنشائه..
وافق رئيس جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على إنشاء مركز علاقات الخريجين والتوظيف لتطوير مهارات طلبة الجامعة وبناء علاقة ارتباطية بين الجامعة وخريجيها، وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، أن المركز يهدف للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات والكفاءات الطلابية لتتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وبين عميد شؤون الطلاب أن المركز يهتم بالمبادرات والخطط، والبرامج والمشاريع المشتركة مع جهات التدريب والتوظيف، وتخفيض معدل البطالة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والمساهمة في ضمان توافق مخرجات البرامج التعليمية بالجامعة مع مواصفات الخريج المتوافقة مع الإطار الوطني للمؤهلات، ودعم الخريجين ببناء علاقة ارتباطية تفاعلية دائمة في مجالات التوظيف والتدريب والإرشاد المهني.
وأشار عميد شؤون الطلاب إلى أن منهجية عمل المركز ستتم وفق خمس مراحل هي: جمع بيانات الخريجين والخريجات، وخدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والطالبات، والبحث عن أهم الوظائف الحديثة، والتدريب، والتوظيف.
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