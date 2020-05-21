ساما: 5 خطوات لتعقيم العملات الورقية والمعدنية من كورونا

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لتعقيم النقود الورقية والمعدنية للحماية من نقل عدة فيروس كورونا.

ونشرت (ساما) عبر حسابها بتويتر، فيديوجرافًا، بينت من خلاله الإجراءات الاحترازية للعملات الواردة لفروع المؤسسة، سواء من خارج المملكة أو من داخلها، وتشمل تلك الإجراءات ما يلي:

أولًا: عزل العملات لمدة 14 يومًا على الأقل، وقد تصل إلى 20 يومًا، حسب المنطقة التي وردت منها العملات.

ثانيًا: وضع العملات المستهدفة في أقفاص محددة وعزلها في أماكن محكمة ومغلقة وتطبيق آلية معالجة تكفل تعقيمها وسلامتها.

ثالثًا: فرز جميع العملات بواسطة أنظمة مخصصة للعزل والفرز والإتلاف الآلي للتأكّد من مطابقة مخرجاتها لمعايير الجودة المعتمدة في المؤسسة وكذلك للتأكد من جودتها ونظافتها.

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رابعًا: حفظ العملات الصالحة والقابلة للتداول في خزائن المؤسسة.

خامسًا: توفير العملات للبنوك في حالات الطلب مما يتيح لهذه العملات البقاء لمدة أطول في العزل.

ونصحت (ساما) المواطنين بغسل الأيدي أو تعقيمها عقب استخدام العملات الورقية أو وسائل الدفع الأخرى.

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