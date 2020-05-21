«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية لدفعة يونيو.. وكيفية التحقق

بعد استقبال طلبات الاعتراض للدورة السابقة..
أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدفعة 31 (يونيو 2020 م). وذكر البرنامج عبر حسابه بتويتر، صدور نتائج الأهلية للدورة 31 (شهر يونيو 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي
وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق، بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الثلاثين (مايو 2020م). وأوضح البرنامج -عبر حسابه بتويتر- أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 30، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي
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