كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتعديل الإقرارات الضريبية

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إجراءات وخطوات تسجيل الأفراد والمنشآت في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك طريقة تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الماضي، طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»، المكلفين غير المسجلين بالهيئة الذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل، بالمبادرة بتسجيل بياناتهم وتقديم إقرارتهم.

خطوات وإجراءات التسجيل

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك 3 فئات للتسجيل عبرها في قيمة الضريبة المضافة وهي تسجيل أفراد أو تسجيل منشآت أو تسجيل مجوعة.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أنَّ تسجيل المنشآت والأفراد، لمن زادت إيراداتهم السنوية على 375,000 ريال ويكون اختياريًا لمن تزيد إيراداتهم السنوية عن 187,500 ريال وتقل عن 375,000 ريال، وللتسجيل يجب اتباع الخطوات التالية :

- سجل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل (من هنا)

- قم باختيار الخدمات الإلكترونية

- اضغط على خيار ضريبة القيمة المضافة

- في حالة الأفراد قم بالضغط على خيار «التسجيل كفرد طبيعي في ضريبة القيمة المضافة»

- قم بتعبئة نموذج التسجيل ثم اضغط إرسال

- سيصلك إشعار وشهادة ضريبة القيمة المضافة عند اكتمال الطلب

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنَّ هذه الخدمة تخص الأفراد الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا في المملكة. وعند التسجيل في الخدمة، سيتم إنشاء رقم حساب لضريبة القيمة المضافة.

تسجيل مجموعة

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنَّ تسجيل مجموعة في ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن عملية يجتمع بموجبها اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين المقيمين لأغراض التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أنَّه عند موافقة الهيئة على طلب تسجيل المجموعة، يتم معاملة المجموعة على أنها شخص واحد لأغراض ضريبة القيمة المضافة، من دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لكلّ من أعضاء المجموعة، كما توفر هذه الخدمة للمنشآت، ميزة التسجيل كمجموعة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

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ولتسجيل مجموعة يجب اتباع الخطوات التالية:

- سجل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل (من هنا)

- اختار تبويب «طلبات المكلف»

- قم بتحديد «إنشاء/ استعراض الطلبات»

- اختر «طلب تسجيل مجموعة ضريبة القيمة المضافة»

- قم بملء استمارة التسجيل وتجميل الوثائق واضغط موافق

- ستتلقى إخطارًا عند اكتمال الطلب

تعديل التفاصيل

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، طريقة تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك البيانات المالية، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

- سجل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل (من هنا)

- اختار علامة تبويب «الضرائب غير المباشرة – ضريبة القيمة المضافة»

- انتقل إلى علامة توبيب «عرض/ تعديل تفاصيل تسجيل القيمة المضافة»

- حدد «تعديل تفاصيل تسجيل القيمة المضافة»

- قم باختيار البيانات التي ترغب في تعديلها وقم بإرفاق الوثائق ذات الصلة وتشمل هذه البيانات (بيانات المساهمين- البيانات المالية- إضافة / تحديث منفذ أو تصريح)

- قم بعمل حفظ للتغييرات التي تم إجراؤها.