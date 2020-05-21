بالصور.. وصول 213 ممارسًا صحيًّا هنديًّا إلى مطار أبها الدولي

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين
وصل إلى مطار أبها الدولي 213 ممارسًا صحيًّا قدموا من الهند؛ وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح المطار –عبر حسابه بتويتر- أنه استقبل مساء أمس الأربعاء رحلة جوية تابعة للخطوط السعودية قادمة من الهند، على متنها ٢١٣ ممارسًا صحيًّا.
وأشار مطار أبها الدولي إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
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