السعودية اليوم / المغرب تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 28 رمضان 1441 ه موافق 21 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 196 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4212 بعد تعافي 114 شخصا آخرين، وتم أيضا استبعاد 104705 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

14:59ت م

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الرباط 28 رمضان 1441 ه موافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدى الوباء الى 7185.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 196 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4212 بعد تعافي 114 شخصا آخرين، وتم أيضا استبعاد 104705 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //14:59ت م0061

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