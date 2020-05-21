السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن عدد الوفيات بلغ 30 حالة وفاة .

// انتهى //

13:43ت م

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مسقط 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 6370 حالة.وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن عدد الوفيات بلغ 30 حالة وفاة .// انتهى //13:43ت م0051

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