السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 973 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية



جاكرتا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

سجلت إندونيسيا اليوم أعلى زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن إندونيسيا رصدت 973 إصابة جديدة بالمرض ،مضيفا أن هناك 36 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1278 شخصا.

// انتهى //

13:17ت م

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جاكرتا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسسجلت إندونيسيا اليوم أعلى زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20162 .وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن إندونيسيا رصدت 973 إصابة جديدة بالمرض ،مضيفا أن هناك 36 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1278 شخصا.// انتهى //13:17ت م0043

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