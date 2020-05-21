المجلس الصحي السعودي يطلق منصات إلكترونية المتخصصة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 21 مايو 2020

أطلق المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، فضلًا عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة.



وبحسب وكالة "واس" يأتي ذلك ضمن الجهود الفاعلة التي تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم في المملكة .

وبين الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن إطلاق المجلس لعدد من المنصات الإلكترونية التفاعلية الشاملة والتطبيقات التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد، يأتي امتداداً للإجراءات الوقائية والجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة على الأصعدة كافة، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة واحتواء آثارها وتداعياتها.

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وتابع الدكتور العازمي أن المجلس يعمل على تقديم المزيد من المشاريع الوطنية الطموحة وتوظيف التقنيات المستجدة عن جائحة كورونا (COVID-19)، لتمكين ومساندة القطاع الصحي بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم ومرموق من الخدمات الصحية، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

من جانبه، أفاد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أن إطلاق المنصات الإلكترونية يأتي لتوفير خدمات تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية متوفرة للهواتف الذكية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، فضلًا عن مساعد افتراضي خدمة "بشاير بوت" يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا باللغتين العربية والإنجليزية.

يذكر أن "منصة كورونا التفاعلية" توفر المعلومات عن فيروس كورونا الجديد، فضلًا عن العديد من المميزات الأخرى مثل؛ رصد ومتابعة الإحصائيات حول العالم، تحديثات لحظية لكل ما يتعلق بالفيروس، مخططات ورسوم بيانية توضيحية، وكذلك عرض آخر الأخبار عن الفيروس، ومحتوى تثقيفي لتوعية المستخدمين، إضافةً إلى عرض عن حالة أهم المؤتمرات المتأثرة بالفيروس، ودليل عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة.

ويمكن الوصول إلى الخريطة التفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من خلال البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للمعلومات الصحية وذلك على الرابط: https://coronamap.sa