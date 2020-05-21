طريقة عمل بيتيفور العيد.. وصفتان

يبدأ الكثير في تحضير حلويات العيد والحرص على القيام بعملها في المنزل، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ورغم اتجاه الكثيرين في الماضي إلى شراء كعك العيد جاهزا، عاد الكثيرون ايضا الآن إلى إعداد الكعك في المنزل حرصا على الصحة العامة وللتأكد من أن سلامة كل المقادير بما يحفظ صحة العائلة.

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لهذا نقدم إليكم طريقة عمل بيتيفور العيد الشهي بوصفتين مميزتين.





طريقة عمل البيتيفور الهش:

المقادير:

2 كوب دقيق

نصف كوب سكر ناعم

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

2 صفار بيض

نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال

مربى أو شوكولاتة حسب الرغبة

الطريقة:

يخفق البيض ويضاف إليه الفانيليا وبشر قشر البرتقال.

تضاف إليه الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع السكر البودرة ونستمر بالخفق الجيد حتى تمتزج جميع المكونات.

يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب ببطء حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

تغطى العجينة بورق من النايلون، وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا.

يتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم، ويتم تشكيلها حسب الرغبة.

ترص في صينية مفروشة بورق الزبدة في الفرن متوسط الحرارة حتى نحصل على لون ذهبي.

تترك حتى تبرد ويتم لصق كل قطعتين من البيتيفور بالمربى أو الشوكولاتة.

بالهناء والشفاء.





طريقة أخرى لعمل البيتيفور:

المقادير:

2 كوب من الدقيق

نصف كوب سكر بودرة

2 صفار بيض

فانيليا

كمية حليب حسب الاحتياج

كاكاو خام حسب الاحتياج

شوكولاتة سائلة

نوع من المربى

الطريقة: