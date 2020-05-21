محمد بن مسعود - الدمام - رفعت إجمالي الإصابات بكوالمبور إلى 7059 فيما تخطت جاكرتا الـ20 ألف مصاب سجلت ماليزيا اليوم الخميس، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7059. ولم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي وفيات جديدة ليبقى العدد الإجمالي لحالات الوفيات 114. وسجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفاد المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أحمد يوريانتو، أنه بذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 20162 حالة؛ مشيرًا إلى ارتفاع حالات الوفاة من 1242 إلى 1278 حالة وفاة بالفيروس.ماليزيا فيروس كورونا الجديد ماليزيا تسجل 50 إصابة كورونا جديدة دون وفيات وإندونيسيا تقترب من الألف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21 سجلت ماليزيا اليوم الخميس، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7059. ولم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي وفيات جديدة ليبقى العدد الإجمالي لحالات الوفيات 114. وسجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). Advertisements وأفاد المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أحمد يوريانتو، أنه بذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 20162 حالة؛ مشيرًا إلى ارتفاع حالات الوفاة من 1242 إلى 1278 حالة وفاة بالفيروس. 21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 01:41 PM رفعت إجمالي الإصابات بكوالمبور إلى 7059 فيما تخطت جاكرتا الـ20 ألف مصاب رفعت إجمالي الإصابات بكوالمبور إلى 7059 فيما تخطت جاكرتا الـ20 ألف مصاب سجلت ماليزيا اليوم الخميس، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7059. ولم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي وفيات جديدة ليبقى العدد الإجمالي لحالات الوفيات 114. وسجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفاد المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أحمد يوريانتو، أنه بذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 20162 حالة؛ مشيرًا إلى ارتفاع حالات الوفاة من 1242 إلى 1278 حالة وفاة بالفيروس. ، ماليزيا تسجل 50 إصابة كورونا جديدة دون وفيات وإندونيسيا تقترب من الألف ،

المصدر : الخليج 365

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