، السودان.. 410 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات فى 3 أيام ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم عن تسجيل (410) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل (10) وفيات حسب التقرير الوبائي التراكمي لثلاثة أيام 18-19-20 مايو 2020.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية سُجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (345) حالة، الجزيرة (27) حالة، القضارف (10) حالات، شمال كردفان (7) حالات، شمال دارفور (4) حالات، شرق دارفور (3)، كسلا (3) حالات. البحر الأحمر (2)، النيل الأبيض (2)، سنار (حالة واحدة).
أما الوفيات فقد سُجلت (5) في ولاية الخرطوم، (3) في الجزيرة، (2) في ولاية القضارف من الحالات المعلنة سابقاً.
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (3138) حالة، متضمنة (121) وفاة.
ولقد تماثلت (23) حالة للشفاء: (14) بولاية الخرطوم، (5) بولاية كسلا، (3) شرق دارفور، نهر النيل (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (306).
السودان فيروس كورونا الجديد
السودان.. 410 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات فى 3 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم عن تسجيل (410) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل (10) وفيات حسب التقرير الوبائي التراكمي لثلاثة أيام 18-19-20 مايو 2020.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية سُجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (345) حالة، الجزيرة (27) حالة، القضارف (10) حالات، شمال كردفان (7) حالات، شمال دارفور (4) حالات، شرق دارفور (3)، كسلا (3) حالات. البحر الأحمر (2)، النيل الأبيض (2)، سنار (حالة واحدة).
أما الوفيات فقد سُجلت (5) في ولاية الخرطوم، (3) في الجزيرة، (2) في ولاية القضارف من الحالات المعلنة سابقاً.
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (3138) حالة، متضمنة (121) وفاة.
ولقد تماثلت (23) حالة للشفاء: (14) بولاية الخرطوم، (5) بولاية كسلا، (3) شرق دارفور، نهر النيل (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (306).
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:18 PM
العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس 3138 متضمنة 121 وفاة
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم عن تسجيل (410) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل (10) وفيات حسب التقرير الوبائي التراكمي لثلاثة أيام 18-19-20 مايو 2020.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية سُجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (345) حالة، الجزيرة (27) حالة، القضارف (10) حالات، شمال كردفان (7) حالات، شمال دارفور (4) حالات، شرق دارفور (3)، كسلا (3) حالات. البحر الأحمر (2)، النيل الأبيض (2)، سنار (حالة واحدة).
أما الوفيات فقد سُجلت (5) في ولاية الخرطوم، (3) في الجزيرة، (2) في ولاية القضارف من الحالات المعلنة سابقاً.
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (3138) حالة، متضمنة (121) وفاة.
ولقد تماثلت (23) حالة للشفاء: (14) بولاية الخرطوم، (5) بولاية كسلا، (3) شرق دارفور، نهر النيل (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (306).
، السودان.. 410 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات فى 3 أيام ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. 410 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات فى 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.