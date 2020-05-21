محمد بن مسعود - الدمام - الفلبين تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-21 أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم عن أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، و213 حالة إصابة مؤكدة أخرى.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء ارتفع إلى 846، بينما ارتفعت الإصابات إلى 13434، كما تعافى 68 مريضاً، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3000. 21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 Advertisements 12:12 PM ارتفعت الإصابات إلى 13434 والوفيات 846 ارتفعت الإصابات إلى 13434 والوفيات 846 أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم عن أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، و213 حالة إصابة مؤكدة أخرى.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء ارتفع إلى 846، بينما ارتفعت الإصابات إلى 13434، كما تعافى 68 مريضاً، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3000. ، الفلبين تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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