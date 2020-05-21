شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "سعود الطبية" تبتكر طريقة فعًالة لمنع إصابة الأطباء أثناء علاج مصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمدت مدينة الملك سعود الطبية ابتكار جديد لحماية الأطباء أثناء تعاملهم مع مصابي كورونا للحد من إصابتهم بالعدوى .

وتقوم الفكرة على أساس استخدام الأطباء درع حماية للوجه عبارة عن إطار بلاستيكي بطابعة ثلاثية الأبعاد لمنع وصول رزاز المريض أو السوائل المتطايرة .

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كما تعتمد على صندوق يحمي الطبيب من العدوى أثناء عملية التنبيب الصناعي "إدخال الأنبوب البلاستيكي في القصبة الهوائية عن طريق انف او فم المريض "التنفس الصناعي " .

ومن المتوقع أن تمنع هذه الطريقة الأطباء من التعرض للعدوى في إطار الجهود للحفاظ على المحاربين بالصفوف الأولى ضد الفيروس .