شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إغراق أسواق المملكة بالبيض المستورد على حساب المحلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة حقيقة ما تم تداوله بشأن إغراق الأسواق ببيض المائدة المستورد على حساب المنتج المحلي. أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة حقيقة ما تم تداوله بشأن إغراق الأسواق ببيض المائدة المستورد على حساب المنتج المحلي. وأكدت الوزارة عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، مضيفا أن جولاتها مستمرة لمراقبة الأسواق بحيث لا يتأثر منتجي البيض المحلي. كما أكدت حرصها على توافر المنتجات الزراعية والغذائية بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إغراق أسواق المملكة بالبيض المستورد على حساب المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.