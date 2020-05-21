شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة وإتلاف كمية كبيرة من الخضراوات والفاكهة لعامل مصاب بكورونا في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت بلدية حلي بالقنفذة من مصادرة وإتلاف 14 كرتون مانجو وكمية من الخضراوات بمنزل عامل متجول بعد ثبوت إصابته بفيروس تمكنت بلدية حلي بالقنفذة من مصادرة وإتلاف 14 كرتون مانجو وكمية من الخضراوات بمنزل عامل متجول بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا ، وذلك قبل توزيعهها بالأسواق . وأكدت البلدية أن العامل ظهرت عليه أعراض الحمى والحرارة قبل أيام وقام بمراجعة المستشفى وتم عزله بعد ثبوت إيجابية الإختبار . وأوضحت أنه يقوم بتوزيع الخضراوات والفاكهه في المدن الرئيسية القريبة منه ، ما استدعى ضرورة إتلاف الخضراوات لعدم نشر العدوى ، فيما تتولى الجهات الصحية الفحص للمخالطين له .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة وإتلاف كمية كبيرة من الخضراوات والفاكهة لعامل مصاب بكورونا في القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.