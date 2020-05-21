شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جندي من المرابطين بالحد الجنوبي يروي قصة إصابته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

قال سعد بن مقحم أحد الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويروي قصة إصابته ، حيث إنه كلف بالعمل في لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز، وكان في مهمة في ثالث أيام عيد الفطر عام 1439هـ، وتعرضت العربة التي كان يستقلها لاعتداء أدى لانفجارها، وتعامل زملاؤه مع الموقف بحزم وتمكنوا من تدمير القوات المعتدية.

وتابع "بن مقحم" ، بأنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة ونقل مع زملائه المصابين لمستشفى نجران، وخضع لعلاج وأكمل مرحلة التأهيل الوظيفي خارج المملكة، مشيرا إلى أنه أكمل المرحلة الثانية من العلاج وهي مرحلة التجميل وترميم الوجه، مؤكداً أنه الآن بصحة وعافية ومستعد للعودة.

ونفى صحة خضوعه لعملية زرع وجه وأنه لا توجد عملية بهذا الاسم، والصحيح أنها عملية ترقيع جلد، حيث يتم خلالها أخذ جلد من فروة الرأس وزرعه لأنه الجلد الأقرب لبشرة الوجه.