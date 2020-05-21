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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. 213 ممارس صحي يصلون إلى مطار "أبها" الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):وصل إلى مطار أبها الدولي مساء أمس الأربعاء، رحلة جوية قادمة من الهند، على متنها 213 ممارس صحي.
وياتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي بإعادة جميع الممارسين الصحيين العالقين بالخارج لمباشرة مهام عملهم في القطاع الصحي بالمملكة.
وأوضحت صور متداولة قيام منسوبي عدد من الجهات بتسهيل إجراءات دخول الممارسين الصحيين، واستقبالهم بالورود والهدايا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا.
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