"الحصيني" يحذر من كثرة الأفاعي والعقارب في ثاني نجوم الثريا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الجمعة ، بداية النجم الثاني من نجوم الثريا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك .
وقال "الحصيني " أن النجم الثاني " البطين " أيامه 13 يوم وهو آخر أنواء فصل الربيع وتستمر زيادة النهار على حساب الليل ، كما تزداد حرارة الجو يحبس الماء عن الاشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة ويغرس فيه قصب السكر تجنى فيه باكورة البطيخ .
و حذر من كثرة العقارب والحيات في هذا الموسم ، مؤكداً على أهمية أخذ الحيطة والتحصن بالأذكار المأثورة .
وأكد "لحصيني " أنه يعتبر من مواسم الأمطار وتتراوح فيه الدرجة العظمى في مدن المملكة بين 34 و44 ، أما الصغرى فتتراوح بين 21 و31 درجة ، عدا المرتفعات في حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة .
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