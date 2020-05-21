شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.