شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تمنع الشيلات والأناشيد على حساباتها الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التعليم عن دليل حوكمة حسابات التواصل الإجتماعي للوزارة في شبكات التواصل الإجتماعي . كشفت وزارة التعليم عن دليل حوكمة حسابات التواصل الإجتماعي للوزارة في شبكات التواصل الإجتماعي . وتشمل ضوابط الدليل منع جميع المدارس والإدارت وأندية الحي من رفع الشيلات والأناشيد. Advertisements كما يُمنع كتابة المنصب الوظيفي بدون ذكر الإسم ، ويُحظر الأخطاء الإملائية والنحوية ولألفاظ المعقدة . كما فضلت الوزارة أن يحتوي النص على صورة أو فيديو او تصميم لمزيد من الوضوح مه منع أس وسوم إلا وسم وزارة التعليم ، مع عدم استخدام أي روابط خارجية . ويطبق دليل الحكومة على وزارة التعليم وإداراتها ومدارسها وأندية الحي والمدارس والملحقيات السعودية بالخاصة سياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي .

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