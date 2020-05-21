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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا)، وتستمر حتى الساعة الــ9 مساءً بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد أمطار
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 12:04 PM
حالة دعت فيها "المدني" إلى أخذ الحيطة وعدم الاقتراب من الأودية والسيول
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا)، وتستمر حتى الساعة الــ9 مساءً بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، "الأرصاد" تنبّه نجران و3 من محافظاتها.. هطولات ورياح تستمر لـ9 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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