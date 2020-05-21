، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني جدّد تنبيهاته بضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.حالة الطقس الأرصاد أمطار