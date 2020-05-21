، روسيا.. 127 وفاة و8849 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت لليوم الثاني أقل من 9 آلاف إصابة والوفيات تنخفض عن الرقم القياسي

سجلت السلطات الصحية الروسية 127 حالة وفاة و8849 إصابة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 3099 وفاة و317554 إصابة.

بذلك تشهد روسيا أقل من 9 آلاف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي رغم ارتفاع طفيف مقارنة مع اليوم السابق (8764 حالة)؛ بينما انخفض عدد الوفيات الجديدة بعد تسجيل الرقم القياسي 135 حالة أمس الأربعاء.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن إجمالي المتعافين زاد بواقع 7289 ليبلغ 92681.روسيا فيروس كورونا الجديد