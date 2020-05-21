، عالم أمريكي: لا تُعَوِّلوا على ظهور لقاح لكورونا.. هذا هو الحل الأفضل ،

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صدم عالم أمريكي كبير، الجميعَ اليوم الأربعاء، بقوله إنه يتعين على الحكومات ألا تُعَوّل على ظهور لقاح ناجح لكوفيد-19 قريبًا حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.
وأوضح وليام هيسلتاين الباحث الرائد في مجال السرطان والإيدز والجينات البشرية، أن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض هي السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه رغم إمكانية تصنيع لقاح لكوفيد-19، قال هاسلتين: "لن أعول على ذلك".
وأضاف أن لقاحات تم تصنيعها سابقًا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف؛ حيث يدخل الفيروس للجسم.
ولفت إلى أنه حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم، وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على مسافات فاصلة.
وقال: إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح؛ فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها "للعزل الإجباري" للذين تعرضوا للفيروس.
وقال: إن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بذلت أفضل ما يمكن لكبح العدوى؛ بينما قدمت الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأسوأ.فيروس كورونا الجديد
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 11:07 AM
وليام هيسلتاين: حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروسعالم أمريكي: لا تُعَوِّلوا على ظهور لقاح لكورونا.. هذا هو الحل الأفضل
صدم عالم أمريكي كبير، الجميعَ اليوم الأربعاء، بقوله إنه يتعين على الحكومات ألا تُعَوّل على ظهور لقاح ناجح لكوفيد-19 قريبًا حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.
وأوضح وليام هيسلتاين الباحث الرائد في مجال السرطان والإيدز والجينات البشرية، أن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض هي السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه رغم إمكانية تصنيع لقاح لكوفيد-19، قال هاسلتين: "لن أعول على ذلك".
وأضاف أن لقاحات تم تصنيعها سابقًا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف؛ حيث يدخل الفيروس للجسم.
ولفت إلى أنه حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم، وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على مسافات فاصلة.
وقال: إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح؛ فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها "للعزل الإجباري" للذين تعرضوا للفيروس.
وقال: إن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بذلت أفضل ما يمكن لكبح العدوى؛ بينما قدمت الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأسوأ.
، عالم أمريكي: لا تُعَوِّلوا على ظهور لقاح لكورونا.. هذا هو الحل الأفضل ،
المصدر : الخليج 365
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