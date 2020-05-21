سياسي / الصين تعرب عن قلقها إزاء خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة



بكين 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير بشأن خطة إسرائيلية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف جيون في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق في سبيل المضي قدما في تسوية القضية الفلسطينية، وأن الصين تحث الطرف المعني على وقف هذا الإجراء الأحادي والامتناع عن تصعيد الصراع والتوتر.

وتابع جيون أن موقف الصين الثابت يتمثل أيضا في أنه يتعين ألا يدعم أي بلد مثل تلك الإجراءات الأحادية، وأنه يتعين على مجلس الأمن الاضطلاع بالتفويض الممنوح له والقيام بدوره الواجب في منع تلك الخطوة الخطيرة، وتعزيز الاستئناف المبكر لمحادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

وأكد جيون أن القضية الفلسطينية هي السبب الجذري للاضطرابات في الشرق الأوسط، وأن إقامة دولة مستقلة حق للشعب الفلسطيني لا يقبل التصرف، ولا يقبل المساومة.

وشدد جيون على أن الشعب الفلسطيني يستطيع الاعتماد على دعم الصين المستمر لقضيته العادلة الرامية إلى استعادة حقوقه المشروعة، وأن الصين تدعم الفلسطينيين تماما في بناء دولة مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت جيون النظر إلى أن الصين تعتزم العمل الوثيق مع المجتمع الدولي، سعيا نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

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09:13ت م

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