السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تعلن تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 11122 حالة.

وأضافت أنه بتسجيل حالة وفاة جديدة الأربعاء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 264 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

// انتهى //

06:51ت م

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سيئول 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 11122 حالة.وأضافت أنه بتسجيل حالة وفاة جديدة الأربعاء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 264 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.// انتهى //06:51ت م0007

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