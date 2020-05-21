

باريس 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر وسط منطقة البحر المتوسط صباح اليوم.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن مركز الزلزال يبعد 240 كيلومترا جنوب غربي منطقة ميثوني في اليونان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

05:10ت م

0248





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب منطقة البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.