السعودية | أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:37 صباحًا, 21 مايو 2020 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية ة بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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