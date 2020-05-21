شكرا لمتابعة خبر عن خدمة جديدة لأصحاب تُمكن صاحب العمل من إصدار وتعديل تصاريح التنقل إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن خدمة ربط إصدار وتعديل تصاريح التنقل مع تطبيق توكلنا ، والتي تسمح لأصحاب الأعمال إصدار وتعديل تصاريح تنقل العاملين إلكترونياً . أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن خدمة ربط إصدار وتعديل تصاريح التنقل مع تطبيق توكلنا ، والتي تسمح لأصحاب الأعمال إصدار وتعديل تصاريح تنقل العاملين إلكترونياً . ولن يحتاج صاحب العمل إلى زيارة الجهات المختصة عبر تطبيق توكلنا وذلك بعد إكمال تحديث بيانات تصاريح التنقل عبر منصة "بلدي " . ويمكن الإستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي : هنا

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