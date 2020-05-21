شكرا لمتابعة خبر عن آل سويلم يمازح آل الشيخ: " سمعت ان جاك شد عضلي في الإبهام " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

مازح رئيس نادي النصر السابق، سعود آل السويلم، بين رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني المستشار تركي آل الشيخ.

وقبل مباراة تحدي الخير المقرر أن تقام بين الخصمين في 29 رمضان، قال آل سويلم: " ألف الحمدلله على السلامة يا أبو ناصر، سمعت إن جالك شد عضلي في الإبهام " .

ورد آل الشيخ، ردا طريفا قائلاً: " في الخنصر بس جت سليمة، الوعد الجمعة والله يتقبل " .

ومن المنتظر أن تقام مباراة بلايستيشن خيرية يوم 29 رمضان بين فريقي النصر الذي يمثله سعود السويلم وألميريا الإسباني الذي يمثله تركي آل الشيخ على أن يذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان.