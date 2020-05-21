شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طفل استغل فترة الحجر في حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): في الوقت الذي يعرب فيه البعض عن استياءهم الحجر المنزلي، وإجراءات منع التجول بسبب فيروس في الوقت الذي يعرب فيه البعض عن استياءهم الحجر المنزلي، وإجراءات منع التجول بسبب فيروس كورونا ، قرر الطفل "عادل الزهراني" أن يستغل تلك الفترة في حفظ 15 جزءاً من القرآن الكريم. وأعرب الزهراني عن رغبته في إتمام حفظ القرآن الكريم كاملا في المستقبل، مشيرًا إلى أن والديه يحرصان على متابعته والتسميع له.

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