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الإطاحة بسارقي اسطوانات الغاز من شاحنة توزيع بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته " صدى " لأفشل عملية سرقة لأنابيب غاز من قبل شخصين صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، أنه تم القبض عليهما.

وأوضح الحكمي أن المتهمين مواطنان في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، و إحالتهما للنيابة العامة .

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