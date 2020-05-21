شكرا لمتابعة خبر عن بيان من صحة نجران بخصوص تسجيل 54 حالة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، أن جميع الإصابات الـ54 بفيروس كورونا، في الخمسة أيام الماضية، تعود لقادمين من خارج المنطقة.

وأشارت صحة نجران، إلى أن المصابين لم يلتزموا بالتعليمات الوقائية والتباعد الاجتماعي، ما أدى إلى انتشار الفيروس بين ذويهم.

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وأهابت الصحة بالجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل سلامتهم.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس الأربعاء، عن تسجيل 2691 حالة إصابة جديدة توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.