شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..نزار باهبري يكشف كيفية التعايش مع كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أنه من المتوقع أن يتم التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وقال باهبري، إنه من الممكن بعد ذلك أن يعالج المصاب في بيته، وبعد أيام من تعافيه يعود لحياته الطبيعية، مشيرا إلى أن المصاب يعزل نفسه عن أهل بيته ولا يخالط أحد تمامًا حتى يشفى.
جاء ذلك خلال رد باهبري على مجموعة من الأسألة التي وردت له حول كيفية التعامل مع الفيروس في المرحلة المقبلة حال لم يتم اكتشاف علاج للفيروس.
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