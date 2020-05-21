شكرا لمتابعة خبر عن مشروع سكني جديد يوفر 72 شقة في الخُبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أطلق برنامج " سكني " مشروعًا جديدًا تحت الإنشاء في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية، باسم "أنار السكني". أطلق برنامج " سكني " مشروعًا جديدًا تحت الإنشاء في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية، باسم "أنار السكني". وأوضح البرنامج أن المشروع يوفر 72 شقة سكنية تحت الإنشاء، داعيًا المستفيدين الراغبين في التملُّك في الخُبر إلى زيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات، وحجزها إلكترونيًّا من هنا

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