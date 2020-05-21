شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم زيارة قبر الوالدين وعلاقتها بالبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال الشيخ سعد الخثلان إن زيارة القبور مشروعة وتعتبر تذكير بالآخرة، موضحا:" بعض الناس يزورون قبور والديهم كل يوم كنوع من البر كأنهم أحياء وهذا لا دليل عليه ".

وأضاف الخثلان خلال حواره في برنامج " الجواب الكافي ":" ما ورد أن والدك يحس بك ويرد عليك غير صحيح ".

وتابع الخثلان، قائلا:" البر هو أن تدعو لوالديك وتتصدق عنهما وتعتمر وتحج عنهما وتكرم أصدقائهما ومن يحبونهما "، مشددا على الدعاء للوالدين في أي مكان، حيث أن زيارة المقابر تكون للاعتبار فقط.