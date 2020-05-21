شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم زيارة قبر الوالدين وعلاقتها بالبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قال الشيخ سعد الخثلان إن زيارة القبور مشروعة وتعتبر تذكير بالآخرة، موضحا:" بعض الناس يزورون قبور والديهم كل يوم كنوع من البر كأنهم أحياء وهذا لا دليل عليه ".
وأضاف الخثلان خلال حواره في برنامج " الجواب الكافي ":" ما ورد أن والدك يحس بك ويرد عليك غير صحيح ".
وتابع الخثلان، قائلا:" البر هو أن تدعو لوالديك وتتصدق عنهما وتعتمر وتحج عنهما وتكرم أصدقائهما ومن يحبونهما "، مشددا على الدعاء للوالدين في أي مكان، حيث أن زيارة المقابر تكون للاعتبار فقط.
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