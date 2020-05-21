شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حمد الحميد يتحدث بلغة الإشارة عن العلاقات السعودية الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تحدث الأستاذ حمد الحميد بلغة الإشارة عن العلاقات السعودية الأمريكية، قائلا إن التعاون الأمريكي السعودي بدأ منذ عهد الملك عبدالعزيز، وتمحور طيلة 70 عاما حول موضوعين رئيسين هما النفط والأمن.
وأضاف الحميد خلال حواره في برنامج " الليوان ":" هناك تعاون أمني بين أمريكا والسعودية ودول الخليج، لافتا إلى أن الحكومة السعودية فيها من التطور والسياسة التي تثق بها الدول.
وتابع الحميد:" رغن تغير الروساء في أمريكا لا تزال العلاقات مستمرة بين السعودية وأمريكا وتعتبر العلاقات القوية سبب التطور ".
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