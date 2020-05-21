صحافيو الوطن يطلقون مسابقة بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أطلق صحافيو الوطن مسابقة للمتابعين بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لصاحب السمو الملكي الأمير ‬⁩ أطلق صحافيو الوطن مسابقة للمتابعين بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لصاحب السمو الملكي الأمير ‬⁩ محمد بن سلمان ولياً للعهد. وجاء ‏السؤال كالتالي:" في أي عام تمت مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد؟ ". Advertisements وتضمنت شروط المسابقة الآتي:1. متابعة ⁦هنا 2. الإجابة تحت هاش تاق، مسابقة صحافيو الوطن‬⁩ الفائزون ٤ كل فائز ٥٠٠ ريال السحب ثاني ⁧‫عيد الفطر ".

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