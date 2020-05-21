شكرا لمتابعة خبر عن بدر العامر:«يهود مصر رفضوا إقامة دولة لهم بفلسطين والإخوان أفسدوا الأمر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف الباحث في الجماعات والاتجاهات الفكرية بدر العامر، عن معلومة متعلقة باليهود في مصر وعلاقة الإخوان بتهجيرهم لفلسطين. كشف الباحث في الجماعات والاتجاهات الفكرية بدر العامر، عن معلومة متعلقة باليهود في مصر وعلاقة الإخوان بتهجيرهم لفلسطين. وقال "العامر" عبر "تويتر" : خوذوا هذه المعلومة :كان اليهود في مصر يعارضون فكرة إقامة دولة يهودية في فلسطين .. ويعيشون في مصر بسلام .. بدأ الإخوان يفجرون في أحيائهم ويسطون على محلاتهم فهاجروا إلى فلسطين ..من يخدم المشروع الصهيوني؟".

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