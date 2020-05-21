شكرا لمتابعة خبر عن استشاري نساء وتوليد يكشف عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف الدكتور علاء منصور استشاري نساء وتوليد عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل، قائلا إن أعراض الإصابة بفيروس كشف الدكتور علاء منصور استشاري نساء وتوليد عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل، قائلا إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لا تختلف عند الحامل وغيرها. وأضاف منصور في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة:" يجب غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عند السعال والتباعد الاجتماعي وتجنب الاتصال المباشر مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم ". Advertisements ولفت منصور:" لم يثبت أن الفيروس يسبب عيوب خلقية للجنين واحتمال إصابة الجنين بالفيروس ضعيفة جدا "، مبينا أن متابعة الحمل تعتمد على الحالة الصحية للحامل. وشدد منصور:" لازم تحديد الزيارات الأساسية عند الضرورة وزيادة التدابير الوقائية المتعارف عليها أثناء زيارة العيادة والفحوصات "، لافتا:" الإصابة بكورونا لا يؤثر علي طريقة الولادة ". وتابع منصور:" يجب عزل المولود عن الأم المصابة حتى شفاءها، وتجنب الإرضاع المباشر وسحب الحليب بدل ذلك ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري نساء وتوليد يكشف عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.