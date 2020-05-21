شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء منطقة انتظار مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في مطارات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت مطارات الرياض، عن توقيع مذكرة تعاون مشتركة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وأرامكو. أعلنت مطارات الرياض، عن توقيع مذكرة تعاون مشتركة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وأرامكو. وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنه تم توقيع المذكرة؛ بهدف إنشاء منطقة انتظار مخصصة (غرفة حسية) للأطفال ذوي الإعاقة وذويهم في مطار الملك خالد، وذلك ضمن إطار الخطط الاستراتيجية للشركة لدعم وتمكين مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

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