شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني بجازان يعلن موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان عن موعد فتح باب القبول "الإلكتروني" للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في جميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة، حيث يشمل التقديم مرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية في منطقة جازان في البكالوريوس الصباحي والمسائي ستكون ابتداءً من الـ 22 من شهر شوال القادم ، وحتى الـيوم الثالث من شهر ذي القعدة المقبل البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، ومن اليوم الرابع وحتى اليوم الـ 17 من شهر شوال ستكون للتسجيل في برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، فيما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من اليوم الـ 14 وحتى الـ 25 من شهر شوال المقبل، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هنا .