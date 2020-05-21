"الشمري" يكشف عن الأغذية المناسبة والأفضل لمصابي كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف الدكتور غديّر الشمري أستاذ مشارك بالتغذية وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض عن الأغذية المناسبة والأفضل لمصابي كورونا. كشف الدكتور غديّر الشمري أستاذ مشارك بالتغذية وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض عن الأغذية المناسبة والأفضل لمصابي كورونا. وأضاف الشمري خلال حواره في برنامج " يا هلا ":" مصابو كورونا يحتاجون لرعاية تغذوية سليمة تعتمد على الخضار والفواكه وحمية متوازنة من البروتين ". وشدد الشمري على ضرورة إتباع الاحترازات الوقائية اللازمة بعدم تعرضهم للتجمعات ولابد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وحث الشمري على ضرورة تقليل الأغذية من خارج المنزل، قائلا:" يجب زيادة الفواكهة والخضار في وجبات الأطفال ".

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