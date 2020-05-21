شكرا لمتابعة خبر عن متحدث "التجارة": إخراج زكاة الفطر من التمر أو الأرز إلكترونياً عبر "تبرع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين المواطنين لإخراج زكاة الفطر من التمر أو الأرز " إلكترونياً " عبر المنصة الوطنية للتبرعات " تبرع ". دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين المواطنين لإخراج زكاة الفطر من التمر أو الأرز " إلكترونياً " عبر المنصة الوطنية للتبرعات " تبرع ". وأضاف الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" باستطاعتك الآن من منزلك إخراج زكاة الفطر لك ولأفراد عائلتك من التمر أو الأرز " إلكترونياً " عبر المنصة الوطنية للتبرعات " تبرع ". ولفت الحسين :" تبرع هنا التابعة لـ@Mhrsd_sa والتي توصلها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة ".

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