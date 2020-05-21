شاهد.. خطوات التبرع في منصة تبرع الوطنية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التبرع في منصة تبرع الوطنية التي تم إطلاقها اليوم. كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التبرع في منصة تبرع الوطنية التي تم إطلاقها اليوم. وأوضح وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي إن إطلاق المنصة؛ يأتي بهدف حوكمة التبرعات وضمان وصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة. ويمكن التبرع في المنصة الوطنية للتبرعات من خلال ما يلي: الدخول على موقع منصة تبرع: هنا Advertisements استعراض فرص التبرع المتاحة. تحديد قيمة التبرع. إكمال خطوات التبرع. ومنصة تبرع هي منصة رقمية تهدف لحوكمة التبرعات، ورفع تصنيف المملكة بمؤشر العطاء العالمي ليحقق كفاءة عمل القطاع غير الربحي، وستضم المنصة مبادرات المنظمات الأهلية المعتمدة.

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