شكرا لمتابعة خبر عن نصائح هامة لتسوق آمن عبر الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت البنوك بنصائح هامة لتسوق آمن عبر الإنترنت ومنها أولا.. تسوق من المواقع والمتاجر المعروفة والموثوقة ذات السمعة الجيدة.

ثانيا.. تحقق من معلومات الموقع الإلكتروني (رقم الهاتف، والعنوان، وعنوان البريد الإلكتروني إن أمكن.

ثالثا.. تجاهل عروض التسوق مجهولة المصدر التي تصل لبريدك الإلكتروني عبر روابط مشبوهة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رابعا.. يفضل عدم استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية " واي فاي " عند التسوق عبر الإنترنت.

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خامسا.. اطلع على تقييم العملاء وانطباعاتهم عن الموقع وتفاصيل المنتج ووصفه.

سادسا.. تأكد من تفعيل خاصية استلام إشعارات الرسائل البنكية عند إجراء أي عملية دفع إلكتروني.

سابعا.. تأكد من تفاصيل مشترياتك مثل التكلفة الفعلية والكمية الصحيحة التي قمت باختيارها من المتجر قبل إتمام عملية الشراء والدفع.

ثامنا.. اطلع جيدا على الشروط والأحكام التي تتضمن عملية الاسترجاع والاستبدال وتفاصيل الشحن، ولا تهمل قراءتها في كل مرة تقوم بعملية شراء عبر الإنترنت عبر المواقع المحمية.

تاسعا.. حماية ثلاثية الأبعاد سيصلك رمز التوثيق لعملية الشراء من الانترنت، حيث يوفر حماية ثلاثية الأبعاد عن طريق إرسال رسالة نصية للعميل تحتوي رقما سريا يستعمل لمرة واحدة فقط "OTP" لإتمام عملية الشراء، وبهذا سوف تحمي بطاقتك البنكية من عمليات الاحتيال الإلكترونية.