خالد النمر: الشحم الحيواني مصدر ممتاز للطاقة بشرط

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، اليوم الأربعاء، أضرار تناول الشحم الحيواني. أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، اليوم الأربعاء، أضرار تناول الشحم الحيواني. وجاء ذلك ردا على سؤال تضمن " يادكتور انا آكل شحم يوميا على الفطور، يضرني بشئ ". وقال الدكتور : بالعافية..الشحم الحيواني مصدر ممتاز للطاقة المهم أنه ما يكون عندك زيادة وزن، ولا ارتفاع في الكلسترول والدهون الثلاثية، وتمارس الرياضة بشكل يومي.

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