

نيودلهي/ دكا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الإعصار أمفان أحد أقوى العواصف التي ضربت جنوب آسيا في الأعوام القليلة الماضية، حيث تسبب أيضا في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص في الهند وبنجلاديش، حسبما ذكر مسؤولون اليوم .

وتسبب "أمفان" في تدمير آلاف المنازل واقتلع أشجارا وأحدث فيضانات عارمة، مما ترك السلطات تكافح للقيام بعمليات الإغاثة وسط تفشي فيروس

وتحملت ولاية غرب البنغال بشرق الهند وطأة العاصفة التي ضربت الساحل مساء الأربعاء بأمطار غزيرة، وصاحبتها رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

وأصبح حجم الضرر أكثر وضوحا اليوم حيث أظهرت لقطات تلفزيونية من عاصمة الولاية كولكاتا أضرارا كبيرة في البنية التحتية.

وقالت رئيسة وزراء ولاية غرب البنغال ماماتا بانيرجي مساء الأربعاء:" إن 10 إلى 12 شخصا لقوا مصرعهم في الولاية، وتوفي شخص آخر في ولاية أوديشا المجاورة".

واتجه الإعصار إلى بنجلاديش، حيث تم الإبلاغ عن أربع وفيات أخرى.

// انتهى //

09:04ت م

0014



نيودلهي/ دكا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسلقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الإعصار أمفان أحد أقوى العواصف التي ضربت جنوب آسيا في الأعوام القليلة الماضية، حيث تسبب أيضا في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص في الهند وبنجلاديش، حسبما ذكر مسؤولون اليوم .وتسبب "أمفان" في تدمير آلاف المنازل واقتلع أشجارا وأحدث فيضانات عارمة، مما ترك السلطات تكافح للقيام بعمليات الإغاثة وسط تفشي فيروس كورونا في البلدين.وتحملت ولاية غرب البنغال بشرق الهند وطأة العاصفة التي ضربت الساحل مساء الأربعاء بأمطار غزيرة، وصاحبتها رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.وأصبح حجم الضرر أكثر وضوحا اليوم حيث أظهرت لقطات تلفزيونية من عاصمة الولاية كولكاتا أضرارا كبيرة في البنية التحتية.وقالت رئيسة وزراء ولاية غرب البنغال ماماتا بانيرجي مساء الأربعاء:" إن 10 إلى 12 شخصا لقوا مصرعهم في الولاية، وتوفي شخص آخر في ولاية أوديشا المجاورة".واتجه الإعصار إلى بنجلاديش، حيث تم الإبلاغ عن أربع وفيات أخرى.// انتهى //09:04ت م0014

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 15 شخصا على الأقل جراء الإعصار أمفان في الهند وبنجلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.